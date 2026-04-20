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ChiapasMonitor

Inauguran avenida Joaquín Miguel Gutiérrez

Abril 20 del 2026
Con estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de familias de la zona. Cortesía
Con estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de familias de la zona. Cortesía

El presidente municipal, Ángel Torres, junto a su esposa Mercedes Ortiz, encabezó la inauguración de 310 metros lineales de pavimentación en la avenida Joaquín Miguel Gutiérrez, entre las calles González Garrido y Río Grijalva, en la colonia La Reliquia, como parte del programa Calles Felices.

La obra contempla pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos, alumbrado público, banquetas, jardineras y pintura en la fachada de las casas, con lo que se contribuye a la seguridad, movilidad e imagen urbana, pero sobre todo, a la calidad de vida de familias de la zona.

Acompañantes

Acompañado de la regidora Fredegunda Alegría, del líder de ejidatarios de Tuxtla, Antonio Chai, y de funcionarios públicos municipales, el presidente Ángel Torres destacó que estas acciones representan justicia social y el cumplimiento del compromiso de llevar bienestar y desarrollo a cada colonia, barrio, ejido y fraccionamiento de la capital chiapaneca.

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