Inauguran avenida Joaquín Miguel Gutiérrez

El presidente municipal, Ángel Torres, junto a su esposa Mercedes Ortiz, encabezó la inauguración de 310 metros lineales de pavimentación en la avenida Joaquín Miguel Gutiérrez, entre las calles González Garrido y Río Grijalva, en la colonia La Reliquia, como parte del programa Calles Felices.

La obra contempla pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos, alumbrado público, banquetas, jardineras y pintura en la fachada de las casas, con lo que se contribuye a la seguridad, movilidad e imagen urbana, pero sobre todo, a la calidad de vida de familias de la zona.

Acompañantes

Acompañado de la regidora Fredegunda Alegría, del líder de ejidatarios de Tuxtla, Antonio Chai, y de funcionarios públicos municipales, el presidente Ángel Torres destacó que estas acciones representan justicia social y el cumplimiento del compromiso de llevar bienestar y desarrollo a cada colonia, barrio, ejido y fraccionamiento de la capital chiapaneca.