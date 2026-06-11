Incertidumbre por inicio de la copa futbolera

En medio de la alta demanda por parte de los establecimientos afiliados para transmitir los partidos del Mundial, Cristhian Jonathan Pérez Morales, presidente de Canirac Chiapas, dijo que, tras las gestiones realizadas por el organismo ante las instancias correspondientes, destacó la postura del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) respecto al uso de señales exclusivas en negocios.

Pérez explicó que, derivado del esquema de exclusividad existente entre la FIFA, las televisoras y plataformas autorizadas como Izzi y Sky, los restauranteros han enfrentado una oferta limitada para la contratación legal de estos servicios.

“Hemos buscado en todo momento brindar información y acompañamiento a nuestros afiliados ante la alta demanda y la limitada oferta disponible”, señaló el dirigente.

Informó que el presidente nacional del IMPI, Vidal Llerenas Morales, ofreció una entrevista a medios nacionales en la que se hace referencia a que no existe una intención de perseguir o afectar a los pequeños negocios, particularmente en relación con actividades comerciales de menor escala.

El funcionario federal precisó que los establecimientos que deseen transmitir los partidos del mundial deberán contratar los paquetes de televisión de paga diseñados específicamente para negocios.

Por ello, Cristhian Pérez destacó esta postura como un respiro para los empresarios del sector, aunque reconoció que persisten retos en la operación diaria.

“Como organismo empresarial, creemos en el diálogo institucional y en la palabra de las autoridades federales”, afirmó Pérez, quien reiteró que Canirac Chiapas ha realizado todas las gestiones posibles para obtener respuestas y alternativas que permitan a sus afiliados operar con mayor certeza jurídica y comercial.

No obstante, reconoció que, en algunos casos, no se ha contado con una respuesta oportuna por parte de las instancias involucradas.

Finalmente, Cristhian Pérez subrayó que el organismo seguirá atento y trabajando para defender los intereses del sector restaurantero de Chiapas, y se comprometió a mantener informados a los afiliados sobre cualquier actualización relevante en torno a la transmisión de los partidos del Mundial y el respeto a los derechos de propiedad intelectual.