Inconformidad en el pago de utilidades

Cerca de 100 trabajadores de Cementos y Materiales de Tapachula (Cemeta), se manifestaron pacíficamente este lunes en la sucursal ubicada en la 16 Norte, ante la inconformidad por el pago del reparto de utilidades (PTU) correspondiente al ejercicio 2025, situaciones similares han ocurrido con otras empresas.

Jorge López, en representación de los trabajadores, denunció que el pago recibido es “injusto”, ya que no corresponde con las ventas y movimiento comercial de la empresa, por ello, decidieron manifestarse para exigir claridad en este derecho que por ley les corresponde.

Dijo que han solicitado en repetidas ocasiones a la gerencia una explicación sobre el monto recibido y el procedimiento utilizado para calcularlo, sin obtener respuesta, ya que consideran que fue muy raquítico.

Señaló que como sus peticiones han sido ignoradas decidieron parar actividades y protestar de manera pacífica.

“Exigimos el respeto de nuestros derechos laborales, por lo que pedimos transparencia en la información y en el pago del Reparto de Utilidades, ya que nos han dado una cantidad que no está acorde a las ventas y a la actividad comercial de la empresa”, abundó.

Los inconformes apuntaron que, mientras la empresa argumenta falta de recursos para el pago del Reparto de Utilidades, Cemeta continúa con la ampliación de bodegas y la compra de terrenos.