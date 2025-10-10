Inconformidad por el cierre de sucursal bancaria

El cierre sin previo aviso de la sucursal del Banco HSBC ubicada en San Cristóbal de Las Casas, ha causado inconformidad entre muchos clientes y usuarios que desean realizar algún trámite.

Entre los inconformes se encuentran muchas mujeres que reciben a través de ese banco la pensión para la manutención de sus hijos y ahora no pueden retirar el dinero.

Una fuente del Poder Judicial informó que la sucursal ubicada en la ciudad coleta cerró de manera definitiva por cuestiones de rentabilidad, por lo que en el Fondo Auxiliar está trabajando para definir las alternativas de depósitos.

Pensiones

El Fondo Auxiliar depende del Tribunal de Justicia del Estado y es el que tiene que ver de algún modo del tema relacionado con los depósitos para las pensiones citadas.

Las fuentes añadieron que se espera que en breve quede resuelto este inconveniente y cuando ello suceda se hará del conocimiento del público.

Muchas personas han estado llegando a la sucursal que se ubica cerca del parque central, pero nadie les abre las puertas, sobre las cuales han sido colocadas hojas con la siguiente inscripción: “Aviso importante. Estimado cliente y usuario, te informamos que esta sucursal esta ‘fuera de servicio’”.