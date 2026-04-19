Indigna primer caso de feminicidio en abril

En las últimas horas se registró un nuevo caso que se suma a un largo historial de violencia de género en el estado, a pesar de los esfuerzos médicos, una joven universitaria identificada como Beany, perdió la vida en un hospital luego de haber sido atacada con un arma de fuego el pasado 6 de abril en el municipio de Tuxtla Chico.

Las investigaciones apuntan que el presunto agresor sería su novio, quien aún no ha sido detenido.

La víctima, cuya situación ha conmovido a la comunidad estudiantil y a diversas organizaciones sociales, permaneció varios días en estado crítico antes de fallecer.

Con este deceso, Chiapas acumula 14 feminicidios en lo que va de 2026, siendo este el primero registrado durante el mes de abril.

Debate

El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección para las mujeres en la entidad. Familiares y amistades de Beany exigieron justicia y una investigación inmediata por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, se ha señalado la urgencia de revisar las estrategias derivadas de la Alerta de Violencia de Género (AVG), ya que su implementación no ha logrado frenar el incremento de agresiones contra mujeres y niñas desde su emisión.

Demandas de justicia

En paralelo, se ha manifestado preocupación por el estado de salud de otra víctima, Ana Luisa, quien continúa hospitalizada tras sufrir violencia.

La exigencia principal se concentra en que ninguna denuncia quede sin respuesta y que los responsables enfrenten el peso de la ley.

La muerte de Beany no es un hecho aislado, sino el reflejo de una violencia machista arraigada que, advierten los sectores alertas, solo podrá ser combatida con voluntad política y justicia pronta. Mientras tanto, su nombre se suma a la larga lista de víctimas que claman por un alto a la impunidad en Chiapas.