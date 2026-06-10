Infancias migrantes reciben atención educativa

Actualmente el programa de Educación Migrante en Chiapas de la Secretaría de Educación del Estado (SE) atiende a mil 200 niñas y niños en situación de movilidad, originarios de Cuba, Haití, Venezuela, Colombia y África, así lo dio a conocer Martha Lilia Moreno Gómez, coordinadora del mismo.

Indicó que en estos últimos años la población infantil que atienden ha cambiado: antes la mayoría estaba en el nivel de primaria, pero últimamente han atendido a más adolescencias en secundaria, siendo alrededor de 450 estudiantes.

El programa es una iniciativa humanista que apoya a niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de movilidad, ha recibido a muchos alumnos de diversas nacionalidades en diferentes municipios, sobre todo en Tapachula, donde el flujo migratorio es mayor.

Movimiento constante

Indicó que la cifra varia cada semana ya que algunos están en constante movilidad. El programa tiene instalaciones en diferentes espacios, fincas cafetaleras, albergues, centros asistenciales y otros que se han adaptado para dar una buena atención a los niños.

Para la atención educativa se adaptan los conocimientos para que el infante pueda llegar a la escuela sin sentirse excluido, siempre recordando de qué país viene; es decir, si es originario de Cuba, se consulta el modelo educativo, hasta que pueda entrar a una escuela regular.

Son 47 centros educativos para niños migrantes en movilidad, también tienen la función de poder apoyar a quienes ya están radicando en Chiapas para entrar a una escuela regular.

Trabajan con 40 docentes, quienes atienden los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria; todos se capacitan de manera permanente para poder consultar y estudiar los planes de estudios de los demás países y poder formar proyectos con base a la Nueva Escuela Mexicana (NEM).