Ingresan policías a la Prepa número dos

Elementos de corporaciones policiales ingresaron a la escuela preparatoria Número 2 “Eduardo J. Albores”, mientras estudiantes realizaban una manifestación en contra de la dirección del plantel, este jueves.

Aunque se dijo que los agentes fueron solicitados por directivos de la institución ante el riesgo de incidentes, los alumnos consideraron que se trató de “actos de intimidación” y con gritos de “fuera, fuera”, les pidieron que se retiraran, ya que la protesta era de manera pacífica.

Conflicto interno

Desde hace unas dos semanas en esa escuela se vienen presentando un conflicto interno, en el que tanto estudiantes como catedráticos señalan a la directora Laura Magnolia Betanzos Cruz, a quien acusan de diversas irregularidades, entre ellas el haber solicitado una cuota de 600 pesos por alumno para poder otorgarles sus certificados a los que egresan.

Lamentaron que los elementos de la Policía hayan ingresado armados a la institución, considerando que ponen en riesgo a los alumnos y generando temor entre la comunidad escolar.

Ante esos hechos, padres de familia pidieron a la dirección de la escuela una explicación, ya que no existe razón alguna para el ingreso de agentes armados a la institución educativa, con lo que se estarían violentando los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Pidieron por ello la intervención de las autoridades educativas para que se dé una solución al conflicto interno que se vive en la Prepa 2.