Inicia digitalización del servicio universal

La Secretaría de Salud, en coordinación con IMSS Bienestar, el IMSS y el Gobierno de Chiapas, puso en marcha en la entidad el Servicio Universal de Salud, modelo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que permitirá a la población recibir atención médica continua, gratuita y sin barreras entre instituciones.

Como parte de esta transformación, ya se implementó el expediente clínico electrónico en los 44 hospitales de IMSS Bienestar en Chiapas, lo que permitirá dar seguimiento integral a cada paciente, evitar la repetición innecesaria de estudios, reducir procesos administrativos y aumentar el tiempo efectivo de atención médica.

La atención es prioridad

“Muchas veces el diagnóstico no acompaña al paciente, lo que obliga a repetir estudios y retrasa la atención. El expediente clínico electrónico garantiza la continuidad en la atención y evita la duplicidad de estudios. Aproximadamente el 35 % del tiempo de la gestión clínica se destina ahora a la atención directa de las y los pacientes, y no a procesos administrativos”, detalló Alejandro Svarch Pérez.

El director general de IMSS Bienestar, doctor Alejandro Svarch Pérez, subrayó que este proceso marca un cambio estructural en la forma en que se brinda atención médica en la entidad, al avanzar hacia un modelo de coordinación plena entre instituciones públicas de salud.

“Aquí, IMSS e IMSS Bienestar atienden en conjunto al 96.7 % de la población, lo que permite avanzar de un modelo fragmentado a uno verdaderamente integrado”, afirmó.

La necesidad médica es prioridad

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que la integración entre IMSS Bienestar e IMSS permitirá consolidar una red de atención universal de urgencias, donde las y los pacientes podrán acceder a servicios hospitalarios sin importar su derechohabiencia, priorizando la necesidad médica por encima de la afiliación institucional.