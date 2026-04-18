Inicia edición del Programa de Educación Parental

Con el objetivo de priorizar la perspectiva de la infancia y fortalecer el sentido humano en los procesos judiciales en materia Familiar, el Poder Judicial del Estado inició las actividades del Proyecto Restaurando Vínculos: Programa Estatal de Educación Parental para la Paz Familiar y Social, Segunda Edición.

En este programa, que se realiza simultáneamente en los distritos judiciales de Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Tapachula y Pichucalco, participan madres, padres o personas tutoras de niñas, niños y adolescentes involucradas en juicios de divorcio, guarda y custodia y derecho de convivencia, con la finalidad de desarrollar y fortalecer habilidades de crianza positiva.

Bienvenida

En las primeras dos sesiones (una con las madres y tutoras y otra con los padres y tutores), se realizó un acto protocolario en cada distrito judicial, en donde personas juzgadoras dieron una calurosa bienvenida a las y los participantes, además de describir a detalle este programa que impulsa el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, y que dota de herramientas para sobrellevar las controversias familiares cuidando las emociones y estabilidad de las niñas, niños y adolescentes.

Serán un total de siete módulos, finalizando el 28 de mayo, donde diversos ponentes abordarán los temas: “La familia”, “Responsabilidad parental”, “Aprendiendo a soltar”, “Nuevas formas de crianza positiva”, “Mediación y conciliación”, “Un nuevo equipo” y, finalmente, “Reintegración familiar”.

En el acto inaugural del distrito judicial de Tuxtla participaron la magistrada de la Primera Sala Regional Colegiada en materia Civil, zona 01, Claudia Lucía Domínguez Acuña, acompañada del consejero de la Judicatura, José Francisco Trujillo Ochoa; la directora del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), Priscila Stephany Morales Monzón, y el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, José Luis Baltazar Argüello.