Inicia la CNTE paro indefinido

Decenas de escuelas de nivel básico, educación indígena y de otros subsistemas, ya no impartieron clases este lunes 1 de junio debido al inicio del paro de labores indefinido que anunció la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que tiene presencia en varios estados del país y principalmente en Chiapas, a través de la Sección 7.

Cientos de docentes, acompañados de jubilados, normalistas, maestros estatales, participaron en la marcha estatal realizada en la capital chiapaneca, que partió de la Fuente Diana Cazadora, lo que causó un fuerte congestionamiento vial en la zona oriente, caminando rumbo al zócalo, donde llevaron a cabo un mitin político y se instalaron en plantón indefinido.

Esperan respuesta

El secretario general de la Sección 7, Isael González Vázquez, comentó que la postura de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, es que no se levantarán hasta que el Gobierno Federal les de respuesta favorable a sus demandas principales: abrogación de la ley del Issste 2027 y de la reforma educativa.

Dijo que esperan que no haya represión como ocurrió en Oaxaca, asimismo en la Ciudad de México, ya que las autoridades instalaron un perímetro sobre el zócalo para rodear el plantón nacional conformado por contingentes de cada entidad, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Mesa de diálogo

Reiteró que sostienen el llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para una mesa de diálogo; no aceptarán resoluciones a medias y que podrían retirarse únicamente si las bases así lo deciden, por cuestiones climáticas, ya sea por intensos calores, lluvias fuertes, por cuestiones de seguridad o cualquier otro motivo, pero debe ser un consenso general, las y los dirigentes no tomarán la decisión.