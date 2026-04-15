Inicia proyecto para repartir sementales

El secretario del Campo de Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha, confirmó que inició el censo estatal para entregar cien sementales y apoyos directos por 30 mil pesos en efectivo para productores locales, pensando en mejorar la genética del ganado en Chiapas y recuperarse tras años de pérdidas.

Explicó que estos apoyos buscan fortalecer la ganadería y la producción agropecuaria, con énfasis en mejoramiento genético y sanidad animal, por ello el proyecto entregará cien sementales con subsidio de veinticinco mil pesos por ejemplar, más cinco mil municipales, para integrar una bolsa de treinta mil pesos por productor.

Centro de biotecnología reproductiva

Asimismo, dijo que en diciembre iniciará la construcción de un centro de biotecnología reproductiva enfocado en semen sexado y material genético, con prioridad para pequeños y medianos productores.

De igual forma, como parte del proyecto se reactivará la campaña sanitaria con medicamentos gratuitos, asistencia técnica y seguro ganadero ante fenómenos climáticos, sin costo para productores.

Lo mismo que la construcción de un gran acuerdo regional para establecer un esquema de comercialización de leche con precios de referencia.

Finalmente, dijo que los interesados pueden acercarse a la Secretaría del Campo o informarse con las asociaciones ganaderas locales en sus regiones.