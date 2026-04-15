Inicia registro de Credencial Universal de Salud

La titular de la Delegación de los Programas para el Bienestar en Chiapas, Manuela del Carmen Obrador Narváez, informó a la población de 85 y más, que ya pueden registrarse para tener su Credencial Universal de Salud.

Explicó que pueden hacerlo en el Centro Integrador del 5 de Mayo ubicado en la 12.ª Oriente, casi esquina con avenida Central en Tuxtla Gutiérrez, de nueve de la mañana a cinco de la tarde de lunes a sábado.

Oportunidad histórica

Obrador Narváez abundó que se trata de una oportunidad histórica, pues contar con la credencial fortalece el acceso a los servicios de salud, sobre todo de los sectores vulnerables.

Dijo que la credencialización del Servicio Universal de Salud tiene como objetivo avanzar hacia un sistema nacional que permita que las y los mexicanos cuenten con una identidad de salud para recibir atención en distintos subsistemas públicos.

Dijo que es un proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien plantea que este registro pueda agilizar todos los procesos y contribuir a un mejor sistema de salud, en el marco de un modelo que contempla atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), IMSS-Bienestar, de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

Proyecto

Recordó que la Credencial Universal de Salud es un nuevo documento de identificación oficial en México, que unificará el acceso a la atención médica en el IMSS, Issste e IMSS-Bienestar.

Finalmente, expuso que este proceso no interfiere ni afecta a la derechohabiencia a la que pertenezca la ciudadanía.

Los requisitos para el trámite son: Identificación oficial con foto (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar), CURP, Acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfono de contacto para notificaciones.