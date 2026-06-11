Inicia Tecnológico estancias del verano de investigación

Marisa Guadalupe Flores Aguilar, directora del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), dio a conocer que recibieron este año a tres estudiantes que participarán en la Estancia de Investigación Verano con un Científico del programa Delfín 2026, en la que desarrollan proyectos especializados bajo la asesoría de investigadores reconocidos.

Entre los estudiantes participantes se encuentran Pedro Daniel López Dueñas y Christopher Antonio Martínez Macías, de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit.

Ellos se incorporarán al Instituto a proyectos del área de Ingeniería en Agrotecnología bajo la asesoría del investigador José Alfredo Santiz Gómez, en las líneas de Biotecnología y Biotecnología Vegetal, respectivamente.

Beneficios

Destacó que la participación en programas de investigación científica permite a las y los estudiantes fortalecer sus conocimientos, desarrollar habilidades de análisis, innovación y resolución de problemas, además de fomentar la colaboración académica con investigadores y especialistas de distintas instituciones del país.

“Estas experiencias representan una valiosa oportunidad para ampliar la formación profesional del estudiantado, impulsar la generación de conocimiento y contribuir al desarrollo científico y tecnológico en beneficio de la sociedad”.

Indicó que, como Instituto Tecnológico, reconocen el compromiso, dedicación y esfuerzo de los estudiantes que deciden realizar su estancia en este campus para que puedan continuar proyectando el talento y la calidad académica de la institución en espacios nacionales de investigación.

Reafirman el compromiso institucional con la excelencia educativa, la ciencia y la innovación para fortalecer la formación académica y el desarrollo de competencias científicas.