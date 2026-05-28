Inician autoridades ordenamiento de comercio informal

Autoridades municipales iniciaron un proceso para ordenar la vendimia ambulante en el centro de Tapachula, que incluye a personas de origen extranjero.

Personal de las secretarías de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Ecología, y de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron las primeras acciones este miércoles, sobre la 10ª. y 12ª. avenida Norte desde la 3ª hasta la 9ª calle Poniente.

Se dijo que se trata de ordenar al comercio informal para dejar libres las calles, banquetas y jardineras, ya que en algunos tramos este ocupa gran parte de las vías de circulación de los vehículos y ello representa riesgos tanto para los vendedores y clientes, así como para quienes caminan por las mismas.

Oposición

A la altura del denominado Tianguis Centro, un grupo de extranjeros, principalmente haitianos, que venden en la vía pública, se oponían a someterse al ordenamiento, aunque autoridades establecieron que se mantendrán las acciones para el cumplimiento de los reglamentos.

Durante el operativo no se presentaron incidencias, señalando que continuarán con el proceso de regularización del comercio informal en toda la zona del centro de la ciudad.