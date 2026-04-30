Inician desazolve de río en Mapastepec

Ante el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvia, fueron iniciados trabajos de desazolve y cierre de “ventanas” del río San Nicolás, protegiendo al menos nueve comunidades del municipio de Mapastepec.

Con apoyo de maquinaria pesada, se limpia el cauce del río desde el lugar conocido como “El Topón”, un punto crítico de más de tres kilómetros, en las inmediaciones de la comunidad El Carmen.

Se dijo que desde hace varios años no se le había dado mantenimiento, por lo que proceden a realizar la limpieza y desazolve del cauce para permitir mejor flujo del agua y prevenir inundaciones, así como daños en viviendas, caminos rurales y campos productivos.

Más acciones

En las localidades Narciso Mendoza y El Carmen, también se han cerrado varias “ventanas” del río, con lo que se pretende evitar desbordamientos al incrementarse el caudal en la temporada de lluvias.

El alcalde Amando Espinosa Cruz, señaló que ya se han iniciado los trabajos, al priorizarse la seguridad de las familias de la zona, que año con año sufren afectaciones.

Los habitantes de las comunidades reconocieron que estas acciones brindan tranquilidad, ya que se trata de trabajos preventivos que protegen el patrimonio de los campesinos.