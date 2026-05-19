Inician entrega de tarjetas de circulación sin costo

Con el objetivo de modernizar los servicios ciudadanos, el Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Finanzas, pone en marcha el programa de entrega a domicilio de tarjetas de circulación, sin costo adicional.

El titular de la dependencia, Manuel Pariente Gavito, informó que este servicio es posible gracias a la integración de plataformas digitales que permiten a la ciudadanía realizar todo el proceso desde su hogar, garantizando una atención ágil, segura y con calidad humana.

Procedimiento

Para recibir el documento en su domicilio, las personas contribuyentes deberán realizar el pago de su refrendo vehicular a través del Chatbot “Chiapas te escucha” (WhatsApp 961 463 7202) o en el portal oficial www.finanzaschiapas.gob.mx.

Una vez realizado el pago, deberá descargar el recibo oficial electrónico que se genera de manera inmediata, cargar en PDF su documento al portal www.finanzaschiapas.gob.mx/citas y registrar la dirección de entrega, INE vigente, correo electrónico y número celular.

Al concluir el registro, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) procederá con la entrega física del documento en la dirección proporcionada.

Finalmente, Pariente Gavito destacó que esta iniciativa busca fortalecer la cultura del cumplimiento mediante servicios más eficientes, cómodos y con un sentido de calidad humana, eliminando traslados innecesarios para la población.