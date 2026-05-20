Inician obra de pavimentación en San Francisco

Lo que parecía increíble hoy es una realidad, dijeron las y los vecinos del barrio San Francisco al ser testigos del banderazo de inicio de la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la 22.ª Sur, entre las calles 2.ª y 3.ª Oriente, encabezado por el presidente municipal Ángel Torres Culebro.

Larga espera

Al comentar que este proyecto es sinónimo de justicia social, toda vez que las familias habían esperado esta obra por más de 30 años, el alcalde capitalino destacó la importancia de impulsar la imagen urbana en uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la capital.

En este marco, explicó también que será una vialidad integral, con red de agua potable, drenaje, señalética, banquetas, guarniciones, jardineras, así como pintura en la fachada de las viviendas, como parte del programa Calles Felices.