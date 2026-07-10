Instalan boyas reductoras para evitar accidentes

A solicitud de los vecinos y para evitar accidentes, este jueves fueron colocados reductores de velocidad en el barrio de La Garita para reforzar la seguridad vial.

Los trabajos estuvieron a cargo de Tránsito Municipal para la colocación y sustitución de boyas reductoras de velocidad con el propósito de disminuir los riesgos de accidentes y fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas.

Seguridad

La colocación de los reductores de velocidad era una de las demandas de las y los vecinos, quienes manifestaron su preocupación por el tránsito de vehículos a exceso de velocidad en la zona y los accidentes que ello provocaba.

Lo anterior se dijo que contribuirá a una movilidad más segura y al bienestar de las familias de los barrios de La Garita y Guadalupe.