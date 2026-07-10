Instalan Comité Estatal para atender la violencia

Con el objetivo de atender las causas que originan la violencia y reducir la incidencia delictiva en la entidad, el Gobierno de Chiapas instaló el Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, órgano que marcará el inicio de la segunda etapa de la estrategia de seguridad impulsada por la administración estatal.

La nueva política contempla el fortalecimiento de 50 programas preventivos y la intervención focalizada en 14 municipios considerados prioritarios por sus índices delictivos.

Principales preocupaciones

Durante el acto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció que, si bien delitos como el homicidio, el robo común y los asaltos carreteros han registrado una disminución en la entidad, existen problemáticas que continúan afectando de forma grave a las familias chiapanecas, principalmente el feminicidio, el abuso sexual infantil y la violencia sexual contra las mujeres.

“El feminicidio y los delitos que se cometen dentro del hogar son los que hoy nos están impactando severamente en nuestra forma de vivir”, señaló.

Atención directa

Explicó que factores como el consumo de alcohol y drogas, así como ciertos patrones de convivencia social, pueden incidir en estas conductas, por lo que la estrategia buscará llegar de manera directa a las comunidades y colonias con mayor incidencia, incluyendo viviendas abandonadas y zonas identificadas como focos de riesgo.

Además, destacó que la prevención no puede recaer únicamente en las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, sino que debe involucrar a todas las dependencias gubernamentales, desde educación y salud hasta deporte, cultura, economía y turismo, así como la participación activa de la sociedad civil.

“Debemos llevar este mensaje a las escuelas, restaurantes, espacios públicos y comunidades para fortalecer la cultura de la prevención”, expresó.

Regulaciones

Como parte de la estrategia integral, el gobierno estatal también destacó medidas implementadas durante la actual administración, como la regulación de horarios en establecimientos con venta de alcohol, el combate a los llamados “after”.

Así como restricciones a actividades relacionadas con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, acciones que han contribuido a disminuir accidentes viales y otros delitos asociados.

Participación

Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, afirmó que la capital chiapaneca asumirá un papel activo dentro de esta nueva etapa de la estrategia estatal, sobre todo en la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

Subrayó que los municipios tienen la responsabilidad de trabajar de manera transversal para mejorar las condiciones sociales y fortalecer el tejido comunitario.

“La prevención no solo se da desde la seguridad pública, también desde la infraestructura, los servicios municipales, el arte y la cultura”, sostuvo.

En tanto, la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, destacó que el nuevo comité representa un paso importante para complementar el trabajo legislativo y las acciones de seguridad con estrategias preventivas.

“La realidad es que las leyes no lo hacen todo. Chiapas tiene una legislación actualizada y progresista, pero todavía existen delitos que no han logrado disminuir”, expresó.

La legisladora celebró la instalación del órgano colegiado y adelantó que el Congreso respaldará las acciones que deriven de este esfuerzo, incluyendo la eventual armonización de la próxima Ley General de Atención al Feminicidio impulsada a nivel federal.