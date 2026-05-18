Instalan el Comité de Seguridad Universitaria

En consonancia con el objetivo institucional de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, se realizó la instalación del Comité Institucional de Seguridad Universitaria, de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Funcionará como un organismo colegiado compuesto por autoridades de la Administración Central, que vigilará, coordinará, planeará y evaluará las políticas en materia de seguridad, prevención de riesgos, resguardo del patrimonio y fomente los entornos seguros y libres de violencia.

Al tomar protesta a las y los integrantes de este Comité, el rector Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que este es el punto de partida para la generación de acciones que permitan a toda la comunidad universitaria confiar en su seguridad, además de generar una cultura de la prevención y el cuidado personal e institucional.

Estrategia integral

Acompañado de la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, quien funge también como secretaria de este organismo, refirió que se busca crear una estrategia integral que permita brindar mayor capacitación, realizar adecuaciones en la infraestructura, así como el establecimiento de políticas internas enfocadas a este tema.

Afirmó que la universidad para lograr cumplir a cabalidad sus objetivos necesita atender coordinadamente este tema para enfrentar todos sus retos y desafíos, poniendo en manos de la comunidad universitaria las herramientas necesarias para lograrlo en beneficio del capital más preciado de la universidad, que son sus estudiantes.

Integrantes

El comité está conformado por los titulares de la Secretaría Administrativa, la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, la Oficina de Abogacía General, la Dirección General de Infraestructura, la Coordinación General de Servicios Operativos Universitarios y la Coordinación General de Salud Unach.

Estuvieron presentes como testigos de honor, el jefe de la Guardia Estatal Vial Preventiva, Francisco Javier González Espinoza, en representación del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el director de Reducción de Riesgos, Arturo Barrientos Pérez, en representación del secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero Rodríguez y el director Operativo del Instituto de Bomberos del Estado, Santos Velázquez Ortiz, en representación del director general de este instituto, Antonio Sánchez Guerrero.