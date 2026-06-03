Instalan taller de IA para la enseñanza de lenguas

Se llevó a cabo la instalación del Taller Permanente de Inteligencia Artificial Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, en la Escuela de Lenguas Campus Tapachula de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), una iniciativa orientada a fortalecer la innovación educativa y el desarrollo de competencias digitales en docentes y estudiantes.

Intención

La encargada de la Dirección de la Escuela de Lenguas Campus Tapachula, María Magdalena Escobar Mendoza, dijo que mediante este taller se busca impulsar el conocimiento de competencias pedagógicas, digitales y críticas de estudiantes y docentes en la aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas.

Explicó que el uso de la IA permite innovar en la creación de materiales didácticos contextualizados, la personalización de las trayectorias de aprendizaje, el acompañamiento del estudio autónomo y la evaluación formativa.

Escobar Mendoza destacó que este espacio académico permanente se encuentra alineado con el Nuevo Modelo Educativo, promoviendo la integración ética, crítica y humanista de la Inteligencia Artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.