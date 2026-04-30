Instalarán consulado móvil de El Salvador

El consulado de El Salvador, con sede en Tapachula, informó que el 2 y 3 de mayo instalará en Tuxtla Gutiérrez un consulado móvil y una feria de identidad para que las personas de ese país que residen en municipios del centro, los Altos y la frontera de Chiapas puedan obtener diversos documentos.

Luego de manifestar que el objetivo es acercar los servicios a los salvadoreños que radican en diferentes municipios, explicó que los connacionales podrán tramitar esos dos días, pasaportes, registro de estado familiar, poderes, así como el Documento Unico de Identidad (DUI), entre otros.

Ubicación

Agregó que el consulado móvil será instalado en las oficinas de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, situada en la avenida Central y segunda Norte sin número, colonia Centro de Tuxtla Gutiérrez, a un costado de presidencia municipal.

El consulado que encabeza Ana Irma Rodas, dijo que la atención al público será desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde los días sábado 2 y domingo 3 de mayo, por lo que reiteró la invitación a los salvadoreños que deseen tramitar alguno de los documentos mencionados.