Instalarán ganaderos pararrayos en los corrales

Ganaderos se proclamaron por la adquisición Y colocación de pararrayos en lugares estratégicos de sus parcelas para evitar que las descargas eléctricas afecten a sus vacas o becerros. Recordaron que en años anteriores han sufrido la pérdida de sus animales por esta causa.

En voz de Jairo Martínez Ochoa indicaron que esta preocupación ha surgido porque en años pasados han ocurrido muertes, lo que implica pérdidas porque se trata de vacas lecheras.

En otros lugares

Otros ganaderos de Ignacio Ramírez, Juan Sabines, Piedritas, Unión y Progreso, El Vergel, Durango, El Verano, Veinte de Noviembre, Altamira, Natalio Vázquez Pallares y La Polka, entre otros lugares, dijeron que pondrían el pararrayos en los árboles que más frecuenten sus animales cada vez que llueve.

Indicaron que se han enterado por algunos medios de comunicación como Cuarto Poder que la temporada de huracanes se viene fuerte y por eso están tomando previsiones.