Instituciones honran y fortalecen la paz

Desde la Perla del Soconusco, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó junto al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en la ceremonia conmemorativa del CXII Aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz.

Teniendo como sede el Obelisco del 21 de abril de 1914, en la ciudad de Tapachula, el acto contó con la presencia del comandante de la XXII Zona Naval, vicealmirante Miguel Ángel Núñez de la Huerta, así como de autoridades civiles y militares, quienes rindieron homenaje a las y los héroes que defendieron la soberanía nacional con valor y lealtad ante las tropas estadounidenses.

Previo a esta ceremonia, el magistrado presidente participó en la Mesa de Paz realizada en la 36.ª Zona Militar, reafirmando el compromiso institucional de trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad y la justicia en la entidad.

En el marco de esta jornada, desde la región del Soconusco, Moreno Guillén reiteró su respeto a la memoria histórica y su disposición de trabajar en la construcción de un Chiapas en paz y con justicia.