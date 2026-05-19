Intensifica operativo de búsqueda de hermanos

Este lunes se informó que la Fiscalía de Justicia Indígena que encabeza la fiscal Floralma Gómez, intensificó las investigaciones y búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en Amatenango del Valle.

Se dijo que apoyados por pobladores y elementos de Protección Civil, ayudados con equipos caninos y diversas corporaciones policiacas se retomó la búsqueda adentrándose a la zona boscosa.

El operativo que está a cargo de la fiscal Floralma Gómez habría localizado indicios que podrían estar relacionados con la desaparición de los hermanos, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de abril de este año.

Desde su reporte a la fecha los operativos no se han suspendido y lejos de eso se reveló se han extendido a municipios aledaños.