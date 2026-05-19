Intensifican revisión de embovedados

Ante la detección de un socavón de 12 metros en uno de los embovedados de la ciudad y el inicio de la temporada de lluvias, autoridades municipales realizan inspecciones en los diversos espacios que atraviesan distintas zonas de Tuxtla Gutiérrez, destacó Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal.

El funcionario informó que estas revisiones se realizan cada año en coordinación con dependencias como Obras Públicas Municipales y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con el fin de detectar daños estructurales o intervenciones indebidas que puedan comprometer la seguridad de la población.

Afectaciones

Durante una de las inspecciones recientes, las autoridades localizaron una afectación importante en el embovedado Santa Ana, donde se registró una socavación de aproximadamente 12 metros de longitud, 2.5 metros de profundidad y casi cuatro metros de altura.

El daño se originó cuando las raíces de un árbol empujaron un muro, provocando su ruptura y permitiendo que la corriente de agua ampliara la erosión.

Riesgos

Advirtió que muchos de estos conductos pasan por debajo de viviendas, por lo que cualquier deterioro puede derivar en hundimientos, colapsos parciales o incluso el derrumbe de casas.

Por otro lado, exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier señal de hundimiento, grietas o daños inusuales en sus viviendas, especialmente si saben que un embovedado pasa por debajo de su propiedad.

Indicó que la participación de los vecinos es fundamental para detectar a tiempo problemas que podrían no ser visibles durante las inspecciones.