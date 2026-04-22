Interviene CEDH en caso de destrucción de manantial

Este miércoles, la visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) especializada en materia indígena, Rosa Pérez Pérez, llegó a la comunidad El Pozo, de San Juan Chamula, con el propósito de implementar acciones de diálogo y solución después de que habitantes reportaron daños a un manantial que abastecía a toda la comunidad.

La visitadora general dijo que también tenía como objetivo revisar el caso de cuatro mujeres agraviadas a quienes se les protegerán sus derechos humanos. “Vengo a ver a las autoridades. Traemos la convicción de buscar el mejor diálogo y no crear inestabilidad en la comunidad con mil 400 habitantes”, indicó.

Origen del problema

Los habitantes reportaron que el problema se originó tras notar las afectaciones a los tanques y al sistema de captación del manantial, mismo que piden no sea privatizado ni intervenido sin un consenso.

Por su parte, las autoridades tradicionales, como José Sántiz Gómez, señalaron que el agua debe ser para todos, incluidos los visitantes. “Queremos avanzar para que el gobierno intervenga y le de solución”, agregó. También señalaron que su intención es que el dueño del manantial acepte