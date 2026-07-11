Inversión en Aldama supera 71 mdp

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que las acciones de infraestructura vial desarrolladas por la dependencia en el municipio de Aldama representan una inversión total superior a los 71 millones de pesos.

El funcionario detalló que dicho monto comprende tanto la obra recién concluida como un segundo proyecto que permanece en ejecución.

La obra inaugurada corresponde a la construcción del camino Tzelejpotobtic–Bachén, con una longitud de 3.24 kilómetros y una inversión de más de 36 millones de pesos. Ruiz Morales señaló que este tramo beneficia a más de ocho mil habitantes de diversas localidades del municipio.

Asimismo, el director de la Comisión Estatal de Caminos indicó que la dependencia mantiene en ejecución la pavimentación mixta del camino Entronque Carretero Aldama–Larráinzar–San Pedro Cotzilnam, de 2.3 kilómetros, con una inversión superior a los 34 millones de pesos.

Ejecutivo estatal

Durante el mensaje de inauguración del camino, el Ejecutivo Estatal reiteró que continuará impulsando acciones de infraestructura en los municipios integrados al programa “Del Olvido a la Prosperidad” y señaló que estas obras representan bienestar para las comunidades.

Además, anunció que dará continuidad al camino inaugurado con la construcción del tramo restante para conectar con el municipio de Chamula.

La presidenta municipal de Aldama, Catarina Pérez Ruiz, agradeció al gobernador y a la Comisión Estatal de Caminos por la construcción del camino Tzelejpotobtic–Bachén y afirmó que se trata de una obra que fortalecerá el desarrollo, la seguridad y la movilidad de las comunidades del municipio.