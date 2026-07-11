Investigación contra exservidores de salud

Tomando como base el lema de cero impunidad en Chiapas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que dirige Ana Laura Romero Basurto, confirmó que mantiene abierto un proceso de investigación en contra de exservidores públicos del área de salud por presuntas faltas administrativas.

La secretaria comentó que se da cumplimiento al tema de cero corrupción que ha impulsado el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

“La determinación de iniciar dichos procedimientos deriva de las investigaciones realizadas por la Autoridad Investigadora de esta Secretaría, las cuales permitieron reunir elementos suficientes”, detalló la Secretaría.

Se revisa el tema

Es decir, viene la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), con lo que se pasa a la etapa de substanciación conforme a la legislación aplicable.

“Los procedimientos se desarrollan con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, debido proceso y presunción de inocencia”, remarcó la dependencia que dirige Romero Basurto.

Con esto se garantiza que haya respeto a los derechos humanos de las personas, mientras que las autoridades realizan su trabajo para saber si hay o no responsabilidad administrativa.

Revisión con legalidad

La titular de la Secretaría, Ana Laura Romero Basurto, aclaró que no hay espacio para la impunidad y aquellas conductas que impacten en el ejercicio de los recursos o la ética pública serán investigadas y sancionadas.

Se reiteró el llamado a las personas que fungen como servidoras públicas a que sus funciones las realicen con: “legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, objetividad e integridad, privilegiando siempre el interés público”.

Finalmente, se detalló, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene el compromiso de atender los temas relacionados con la rendición de cuentas, confianza ciudadana y la transparencia.