Investigaciones deberán tener impacto social

María Eugenia Culebro Mandujano, directora General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) explicó que las recientes normativas del Secihti, antes Conacyt, generaron la obligatoriedad para que todas las investigaciones sean divulgadas y atiendan problemas reales de los entornos, para tener impacto y mejora en las poblaciones.

En este sentido dijo que los 300 investigadores chiapanecos realizan permanentemente acciones de transferencia del conocimiento y atienden problemas prioritarios en las diversas dimensiones de la investigación, en apego a la política del rector Oswaldo Chacón.

Mencionó proyectos por ejemplo de rescate de lenguas originales, estudios de hidráulica en cuerpos de agua en Chiapas, creación de modelos de viviendas autosustentables, redes regionales de monitoreo climático, entre otros.

Y es que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo que expide los Criterios Específicos de Evaluación del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) formaliza las reglas que definirán la carrera académica en México durante el presente ciclo.

Este nuevo marco normativo consolida la transición hacia un modelo de evaluación que, si bien mantiene el rigor científico, pone un énfasis sin precedentes en la incidencia socioambiental y el fortalecimiento de la soberanía tecnológica.

Ejes centrales de la evaluación 2026

Explicó que los criterios introducen una estructura diferenciada que permite a los investigadores perfilar su trayectoria bajo tres enfoques principales:

Investigación en Ciencia Básica y de Frontera: orientada a la generación de conocimiento original con potencial transformador a largo plazo, independientemente de su aplicación inmediata.

Incidencia Socioambiental: evaluará la capacidad de los investigadores para articular soluciones a problemas nacionales prioritarios y su colaboración con diversos sectores de la sociedad y el entorno inmediato.

Desarrollo Tecnológico e Innovación Abierta: se enfoca en tecnologías estratégicas de vanguardia que contribuyan a la transformación social y la atención de necesidades del país.