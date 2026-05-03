Investigador de Unicach ingresa a la AMC

El académico e investigador de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), José Antonio De Fuentes Vicente, fue incorporado recientemente como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), organismo que agrupa a científicas y científicos con destacada trayectoria académica en el país.

Platicó que su principal línea de investigación se centra en el registro de la enfermedad de chagas en distintas regiones de Chiapas, lo que ha permitido visibilizar un problema de salud pública históricamente subestimado.

Detalló que esta enfermedad es causada por un parásito que se transmite a través de las heces de insectos infectados, conocidos como chinches besuconas, que defecan al picar, facilitando la entrada del parásito al organismo.

Con el tiempo, este se aloja en órganos como el corazón, donde puede provocar complicaciones graves o incluso la muerte. Su trabajo ha contribuido de manera significativa a reducir el desconocimiento sobre la enfermedad, fortaleciendo la prevención y la atención oportuna en comunidades vulnerables.

Expresó que este reconocimiento nacional destaca la excelencia científica y el liderazgo académico, considerando que ha contribuido a la formación de recursos humanos como integrante del núcleo académico básico de programas de posgrado.

Este logro refleja el esfuerzo constante por generar conocimiento y contribuir al avance de la ciencia, además de inspirar a las nuevas generaciones de biólogas y biólogos.

Indicó que la Unidad Académica le expresó su felicitación, destacando su aportación al fortalecimiento de la investigación y la formación científica en el país.