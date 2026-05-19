Investigadores participan en reunión nacional

Jorge Luis Camas Anzueto, integrante del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), fue uno de los investigadores que participaron en la Reunión Nacional de Diseño Curricular del Tecnológico Nacional de México (TecNM), dentro de la mesa de trabajo del área de Energía, en la que también estuvieron homólogos de todo el país.

Señaló que estas reuniones se realizaron del 11 al 14 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Economía, en la Ciudad de México; la idea es consolidar su presencia en espacios estratégicos para el fortalecimiento de la educación superior tecnológica del país.

Asimismo participaron los doctores Reiner Rincón Rosales y Víctor Ruiz Valdiviezo, los tres son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Ello fueron parte de diversas mesas de trabajo orientadas a la actualización y fortalecimiento de los programas educativos del TecNM.

Aporte

Los tres aportaron conocimientos especializados y propuestas innovadoras en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. El investigador Camas Anzueto en el área de Energía contribuyó con su experiencia en el análisis y desarrollo curricular de este sector estratégico.

Indicó que las mesas de trabajo reunieron a especialistas y académicos de diversas instituciones de educación superior del país, quienes compartieron experiencias y propuestas encaminadas a fortalecer la pertinencia, calidad e innovación de los programas educativos que integran la oferta académica del Tecnológico Nacional.