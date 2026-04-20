Investigan actos de corrupción en municipios

Tras las denuncias presentadas contra el municipio de Suchiate por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos y falta de transparencia en el ejercicio del gasto público, el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente de la Comisión de Vigilancia, Transparencia, Anticorrupción e Información Pública, aseguró que ya se dio vista inmediata a la denuncia formal y que la Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene abierta una investigación.

“Reprobamos cualquier acto de corrupción por cualquier municipio que sea del estado de Chiapas. Esta comisión le da profundo seguimiento a los temas”, declaró.

El diputado reconoció que está enterado del caso de Suchiate, en el que particulares habrían presentado pruebas ante la Auditoría Superior del Estado sobre un posible desvío de recursos.

“Tengo entendido que la Auditoría Superior del Estado trae el documento, trae la auditoría como tal, y están investigando con el procedimiento técnico que compete ahí. No puedo dar más información porque es una carpeta que guarda la ASE”, explicó.

Llaman a denunciar

Trinidad Palomares subrayó la importancia de contar con denuncias formales. “Si no hay una denuncia como tal, pues es un tema de rumores. Hay que apegarnos al marco jurídico”, dijo. En ese sentido, afirmó que su comisión ya turnó la denuncia y le está dando seguimiento, lo cual se reflejará en el análisis del ejercicio 2025.

“Esta denuncia entrará en el ejercicio de auditorías del procedimiento del año 2025, que dará un primer informe la Auditoría Superior del Estado a esta comisión en junio”, precisó.

El presidente de la comisión destacó un señalamiento particular de la denuncia: mientras el municipio reportaba tener 100 policías municipales en activo, solo habría 15 realmente en funciones. Ante esto, hizo un llamado contundente a todos los ayuntamientos.

“Me llama mucho la atención este caso. En la denuncia decían que había 15 policías municipales en activo y el municipio reportaba 100. Por supuesto que hay que hacer un llamado a los ayuntamientos para evitar este tipo de acciones”, manifestó.

El diputado aseguró que el estado vive una nueva etapa. “Hace apenas unos meses estábamos en una crisis de seguridad; ese tema se está resolviendo en gran medida. Este año tiene que ser, lo digo desde el legislativo con convicción, un año de concretar la solidez del estado de Chiapas con un tema de bienestar”, señaló.