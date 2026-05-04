Investigan muerte por presunta negligencia

El pasado 30 de abril, Jaqueline, de 25 años, ingresó a la Clínica particular Santa Sofía ubicada al poniente sur de Tuxtla Gutiérrez para una cirugía de parto programada, lo que debía ser un procedimiento de rutina derivó en una serie de complicaciones que, según el testimonio de familiares, no fueron atendidas de forma oportuna.

Tras la intervención inicial, la joven presentó una hemorragia severa, por lo que tuvo que ser reintervenida para retirarle la matriz y, posteriormente, intubada.

Los primero datos revelan que no se les solicitó autorización a los familiares para intubarla y durante varias horas críticas no recibieron información clara sobre el estado de salud de la paciente.

Ante la gravedad del cuadro, Jaqueline fue trasladada a otro hospital, allí los especialistas diagnosticaron una hemorragia crítica derivada de una lesión en el hígado, la cual, según la versión de los denunciantes, habría sido causada durante la primera cirugía.

El pasado domingo 3 de mayo la joven falleció. Los familiares exigieron a la Secretaría de Salud una investigación inmediata sobre el actuar del personal de la Clínica Santa Sofía.

Investigación

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se inició la investigación por estos hechos, a través de un video, el fiscal Jorge Llaven Abarca dijo que un grupo de servicios periciales se encuentra realizando las indagatorias.

Asimismo, reveló que se realizará la necropsia de ley para conocer cuál fue la causa de muerte de Jaqueline “N”, se espera que en las próximas horas la FGE brinde información más detallada respecto a este caso.

Hasta el momento ni la clínica particular ni la Secretaría de Salud han emitido algún pronunciamiento sobre esta situación.