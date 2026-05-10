Invierten 20 mdp en patrullas y equipo de seguridad

Más de 20 millones de pesos invirtió el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en la adquisición de patrullas y equipamiento de alta gama para reforzar la seguridad de todo el municipio, además de integrar cadetes recién egresados de las escuelas formadoras de policías, anunció el alcalde Ángel Torres.

Explicó el edil que integrándose a la política de Gobierno del Estado y con el apoyo del Cabildo, se autorizó la inversión en seguridad.

Asimismo, se buscó integrar personal operativo recién egresado de las academias para atender las necesidades de seguridad desde una visión más capacitada y transparente.

Vehículos

Explicó que se compraron 20 Cuatrimotos, 10 Unidades Ford Explorer Police Interceptor, 10 Patrullas pick up RAM 1500 Hurricane y 10 Scuters.

Todas estas acciones dijo buscan participar en el programa de seguridad estatal y el equipo será repartido de manera uniforme en todas las colonias de la ciudad.

Finalmente reconoció el respaldo del Cabildo Municipal para impulsar acciones en favor de la seguridad de las familias tuxtlecas.