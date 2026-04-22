Invita Pediátrico a analizar sus servicios

El Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS-Bienestar convoca a la población a participar en la asamblea para la integración del Comité de Salud para el Bienestar (Cosabi), un espacio de participación social que permite a la ciudadanía involucrarse en la mejora de los servicios de salud, explicó el director Rafael Guillén.

Aclaró que el Cosabi tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre la comunidad y la unidad médica, a través de la identificación de necesidades, el seguimiento a la calidad de la atención y la promoción de acciones que contribuyan al bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

“Es un trabajo de mejora en el que existe interlocución y escuchamos a la ciudadanía para mejorar los servicios”, dijo.

Asamblea

La asamblea para la instalación del comité se llevará a cabo el próximo 22 de abril, a las 13:00 horas, en el Aula 2 del hospital.

Por ello, informó, se invita a usuarios, familiares y población en general a sumarse a este ejercicio de participación ciudadana.

Donación de sangre

En otro tema, el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP), en coordinación con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea Chiapas, convoca a la población a sumarse a la Colecta de Donación Altruista y Voluntaria de Sangre 2026, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de componentes sanguíneos y salvar vidas.

La jornada se llevará a cabo el próximo 28 de abril de 2026, a partir de las 07:30 horas, en el Servicio de Transfusión del Hospital de Especialidades Pediátricas.

Donar sangre de manera voluntaria y altruista es un acto solidario que contribuye directamente a la atención oportuna de pacientes pediátricos que requieren transfusiones, sobre todo en situaciones de emergencia, tratamientos oncológicos y procedimientos quirúrgicos.