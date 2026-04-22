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ChiapasTuxtla

Invita Pediátrico a analizar sus servicios

Abril 22 del 2026
La donación de sangre es un servicio permanente para atender diversas situaciones. CP
La donación de sangre es un servicio permanente para atender diversas situaciones. CP

El Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS-Bienestar convoca a la población a participar en la asamblea para la integración del Comité de Salud para el Bienestar (Cosabi), un espacio de participación social que permite a la ciudadanía involucrarse en la mejora de los servicios de salud, explicó el director Rafael Guillén.

Aclaró que el Cosabi tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre la comunidad y la unidad médica, a través de la identificación de necesidades, el seguimiento a la calidad de la atención y la promoción de acciones que contribuyan al bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

“Es un trabajo de mejora en el que existe interlocución y escuchamos a la ciudadanía para mejorar los servicios”, dijo.

Asamblea

La asamblea para la instalación del comité se llevará a cabo el próximo 22 de abril, a las 13:00 horas, en el Aula 2 del hospital.

Por ello, informó, se invita a usuarios, familiares y población en general a sumarse a este ejercicio de participación ciudadana.

Donación de sangre

En otro tema, el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP), en coordinación con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea Chiapas, convoca a la población a sumarse a la Colecta de Donación Altruista y Voluntaria de Sangre 2026, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de componentes sanguíneos y salvar vidas.

La jornada se llevará a cabo el próximo 28 de abril de 2026, a partir de las 07:30 horas, en el Servicio de Transfusión del Hospital de Especialidades Pediátricas.

Donar sangre de manera voluntaria y altruista es un acto solidario que contribuye directamente a la atención oportuna de pacientes pediátricos que requieren transfusiones, sobre todo en situaciones de emergencia, tratamientos oncológicos y procedimientos quirúrgicos.

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