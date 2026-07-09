Invitan a disfrutar del Verano IMSS Imparable

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a madres, padres y personas tutoras a inscribir a niñas, niños y adolescentes de 6 a 16 años en el curso vacacional Verano IMSS Imparable 2026, que se realizará del 20 de julio al 14 de agosto en la Unidad Deportiva Panchón Contreras, en Tuxtla Gutiérrez, y en el Centro de Seguridad Social “Tapachula”.

Durante este periodo, las y los participantes disfrutarán de actividades físicas, deportivas, recreativas y culturales orientadas a fomentar estilos de vida saludables, la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo integral, en un entorno seguro supervisado por personal capacitado del IMSS.

La titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Chiapas, licenciada Ana Lourdes Balboa Orduña, destacó que este programa brinda a la niñez y adolescencia la oportunidad de aprovechar sus vacaciones mediante actividades que fortalecen su bienestar físico, emocional y social.

En Tuxtla Gutiérrez, las actividades se desarrollarán en el Deportiva “Panchón Contreras”, ubicado en Calzada de las Culturas s/n, colonia Maya. Las sesiones se realizarán de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas, los interesados pueden solicitar información, costos e inscripciones de 08:00 a 19:00 horas, o comunicarse al teléfono 961 616 3082.