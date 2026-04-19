Invitan a participar en el Premio al Talento Infantil

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez lanzó la convocatoria del “Premio al Talento Infantil 2026”, un proyecto dirigido a niñas y niños de nivel primaria que sobresalgan en educación, cultura, deporte y medio ambiente. Una iniciativa que busca visibilizar el esfuerzo y las capacidades de la niñez tuxtleca.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, la administración municipal plantea este reconocimiento como una forma de impulsar el desarrollo integral de niñas y niños de entre seis y 12 años, así como abrir espacios donde puedan expresar sus habilidades y aportaciones a la comunidad.

La convocatoria está enfocada en estudiantes de escuelas públicas del municipio que acrediten trayectoria en educación, cultura, deporte o medio ambiente.

Más allá de calificaciones, se busca identificar perfiles con liderazgo, creatividad, compromiso social o impacto en su entorno.

Documentos

El proceso contempla la entrega de documentación tanto en formato impreso como digital, incluyendo evidencias de logros, carta de postulación escolar y un video breve donde el participante explique por qué merece el reconocimiento.

Los expedientes deberán presentarse en las oficinas de la Dirección de Servicios Educativos, ubicadas en el parque Convivencia Infantil, en horario matutino.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de abril de 2026, mientras que los resultados se darán a conocer un día después en los canales oficiales del ayuntamiento.

Premios

En cuanto a los incentivos, el certamen premiará a los primeros lugares de cada categoría en ramas femenil y varonil.

Cada ganador recibirá un reconocimiento, medalla, una tablet y un estímulo económico de cinco mil pesos.

Además, el comité evaluador otorgará dos distinciones especiales, sumando un total de diez menores reconocidos.

El programa también hace énfasis en el impacto social y ambiental de las acciones realizadas por los participantes, especialmente en proyectos relacionados con el cuidado del entorno, reciclaje o uso responsable de recursos.