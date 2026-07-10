Invitan al mini verano de la investigación

Como cada año, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) invita al Mini Verano de la Investigación Científica 2.6, un curso de verano que tiene como objetivo fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación, principalmente en estudiantes de 12 a 18 años de edad.

Edna Ríos Valdovinos, profesora-investigadora del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de esta universidad, indicó que la intención es que los adolescentes fortalezcan sus habilidades científicas e incentivar sus vocaciones tempranas hacia áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Este curso inició en el 2022, coordinado por el Instituto en Energías Renovables; se realizan actividades científicas, talleres, prácticas, impartidos por profesores, investigadores y alumnos de posgrado. Para esta edición se programaron cuatro ponencias.

Temas

Algunos temas que se abordarán son microorganismos, biotecnología, el viaje del fotón y la superficie desde el sol hacia el fondo del océano. Los talleres serán sobre módulos fotovoltaicos, introducción a placas programables, secado solar, estufas ecológicas; prácticas como la generación de hidrógeno, reacciones químicas.

“La idea es que los jóvenes puedan desarrollar habilidades para proponer soluciones desde la investigación para problemas sociales o ambientales, relacionados con el agua, la energía, en salud, alimentación; que dimensionen que se necesita de muchos investigadores”.

Convocó a los padres y madres de familia a considerar este curso, porque la investigación científica les ayudará a los adolescentes a desarrollar el pensamiento crítico, la disciplina, el trabajo en equipo y la creatividad. Las vocaciones científicas están siendo más demandadas por diversos sectores en los últimos años.