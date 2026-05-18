Jornada de Paz promueve la activación física

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron una jornada de activación física con estudiantes de la Escuela Primaria del Estado Andrés Quintana Roo, en la colonia Los Laureles de San Cristóbal de Las Casas, esto como parte de las acciones enfocadas en fortalecer la cultura de paz y la prevención social,

Lo anterior, es parte de la Jornada de Paz número 15, estrategia impulsada a nivel federal para atender problemáticas sociales mediante acciones comunitarias y de proximidad social.

Durante la dinámica participaron autoridades municipales de San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc y San Lucas, quienes coordinaron esfuerzos para desarrollar actividades enfocadas en la convivencia social y la promoción de hábitos saludables.

La activación física estuvo dirigida por la instructora internacional fitness, Yurina Karina Pérez Mota.

Los asistentes dijeron que este tipo de actividades buscan acercar programas preventivos a las escuelas y reforzar la participación comunitaria entre estudiantes y familias.