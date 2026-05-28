Jóvenes se capacitan en conservación de tierras

Estudiantes de sexto semestre de la especialidad de Suelos y Fertilizantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 25 Nueva Palestina, participaron en una capacitación especializada sobre manejo sostenible de la tierra, impartida por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en el marco del programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM (Pueis-UNAM).

El director del Plantel 25 Nueva Palestina, Fidel Caballero León, informó que esta actividad permitió fortalecer los conocimientos académicos y técnicos de las y los estudiantes en temas relacionados con la conservación de tierras, manejo sostenible de los recursos naturales y atención de los desafíos ambientales derivados del cambio climático.

Caballero León manifestó que la participación de las y los alumnos en este tipo de capacitaciones contribuye a ampliar sus oportunidades de formación profesional, además de prepararlos para futuros procesos de certificación en competencias relacionadas con el sector agrícola y ambiental.

Asimismo, reconoció el interés, compromiso y entusiasmo de la comunidad estudiantil, destacando la importancia de impulsar acciones educativas que fomenten la sostenibilidad, seguridad alimentaria y cuidado responsable del entorno natural.