Jubilados exigen pago completo de retroactivo

Amín Espinoza Ruiz, presidente de la Asociación de Jubilados de Chiapas, expuso en conferencia de prensa el incumplimiento por parte de las autoridades estatales en el pago del incremento salarial retroactivo, tras haber recibido solo un 7 % en lugar del 10 % anunciado, afectando a aproximadamente 9 mil 500 maestros jubilados.

Ante la falta de respuestas favorables a su pliego petitorio entregado el pasado 18 de septiembre, los jubilados de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hicieron pública su inconformidad.

“Estamos exhortando a todos los compañeros jubilados para buscar una solución inmediata. Esa es la inconformidad que tenemos”, declaró.

Agregó que se solicitó una reunión con el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño; el secretario de finanzas del estado; la subdirección médica de servicios y la subdirección de prestaciones, sin obtener respuesta hasta el momento.

Acuerdo incumplido

Por su parte, José Luis Reyes Mendoza, integrante del Bloque Democrático de Jubilados, afirmó que existe un compromiso incumplido por las autoridades desde el 30 de septiembre, donde se pactó el pago para el 7 de octubre. Calificó el depósito realizado como una “dádiva” hecha de manera “irregular” y “mañosa”.

“El anuncio por parte de la presidenta de la República es el 10 %. Ahora la excusa del Isstech es que el secretario de finanzas es quien determina cómo se hacen los pagos”, explicó Reyes.

Los representantes advirtieron que la situación no se quedará así y que están dispuestos a llevar las protestas “hasta las últimas consecuencias”, siguiendo los acuerdos de su Asamblea General.

Recordaron que, ante la falta de soluciones, ya han realizado tomas de oficinas los días 30 de septiembre y el día ocho de octubre, acciones que no descartan repetir si no hay una pronta resolución.

Actualmente, los representantes se mantienen a la espera de una respuesta para concretar una reunión con el director del Isstech, tentativamente agendada para el 17 de octubre.

De no haber una solución, informarán a su base para decidir las siguientes acciones de protesta.