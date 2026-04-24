Junto a Unicef, FGE fomenta la crianza positiva

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia capacita a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculado a actividades de prevención.

Al inaugurar el curso “Formadores en Crianza Positiva”, impartido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, agradeció a la oficial de Soporte de Protección de la Infancia de Unicef México, Gabriela Polo Herrera, por capacitar al personal de la FGE que realiza actividades de prevención.

Acompañado de la presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente”, Guadalupe Gómez Casanova, el fiscal general dijo que se busca fortalecer la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de “fomentar desde el seno familiar ambientes sanos y libres de violencia, para que las niñas, niños y adolescentes se desarrollen plenamente”.

Por su parte, Gabriela Polo subrayó el compromiso de las autoridades, destacando no solo las acciones reactivas propias de la procuración de justicia, sino también la apuesta por medidas preventivas. Reiteró su disposición de brindar apoyo técnico continuo, señalando que esta iniciativa marca el inicio de un trabajo conjunto sostenido.

En su mensaje, Lupita Gómez apuntó que esta capacitación contribuye a brindar una atención adecuada, especialmente a víctimas, así como a reeducar a la sociedad y a romper con prácticas de crianza basadas en la violencia.

Finalmente, la fiscal de Investigación de delitos en agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Amanda Farfán Ruiz, convocó a aprovechar este aprendizaje y replicar los conocimientos con responsabilidad, multiplicando su impacto en cada comunidad a la que lleguen.