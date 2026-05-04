Juventud emprendedora cuenta con respaldo

Los jóvenes emprendedores tienen cabida en Marca Chiapas y pueden convertir proyectos escolares en empresas certificadas, afirmó Lorena Ponce, directora de esa instancia, quien explicó que existen casos de jóvenes que iniciaron como un proyecto estudiantil y lograron obtener la certificación y entrar al mercado formal como empresas chiapanecas.

Explicó que junto a la Secretaría de Economía y el Trabajo se ha impulsado a que los empresarios certificados participen constantemente en exposiciones de promoción y comercialización para llegar a nuevos canales con los que antes no contaban.

Ponce mencionó que hay muchos casos de éxito donde los propios empresarios reconocen que sin la certificación no habrían tenido la oportunidad de estar en ciertas exposiciones donde conocieron a su mejor comprador actual.

Casa Chiapas

La apertura de Casa Chiapas en el centro del país también abrió oportunidades de mercado para los productores chiapanecos, varias empresas de Marca Chiapas ya participan en ese espacio.

La directora explicó que esto les ayuda a promover sus productos no solo entre chiapanecos radicados en la capital sino entre toda la gente que aprecia lo que produce el estado.

Sobre la permanencia de los negocios certificados, informó que un estudio reciente arrojó que el 70 por ciento de las empresas de Marca Chiapas aún existen desde hace 17 años cuando inició esta estrategia impulsada desde el sector empresarial.

Ponce explicó que algunos negocios migraron de giro y otros cerraron por causas como el fallecimiento de los dueños sin que los hijos continuaran.

En cuanto al proceso de certificación, actualmente hay una variedad de productos en los cinco comités existentes. Los dos nuevos comités aún no tienen candidatos, pues se trabaja con especialistas.

A finales de mayo se llevará a cabo la sesión número 85 del Consejo Regulador de Marca Chiapas, donde se harán presentaciones a través de las ventanillas correspondientes.