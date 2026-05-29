Kassandra Odette, entre las líderes de la educación

La sancristobalense y estudiante de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Kassandra Odette Lescieur Paniagua, fue seleccionada por la Revista Nacional de Liderazgo como una de las líderes de la educación en México.

La lista destaca a los 50 perfiles que están transformando la enseñanza y la formación en México y Latinoamérica desde las aulas y proyectos sociales.

Espacio de reconocimiento

La Revista Nacional de Liderazgo Líderes del Éxito presentó la segunda edición de Líderes de la Educación 2026, en la que aparece la estudiante de la Facultad de Derecho en San Cristóbal de Las Casas.

La revista es un espacio dedicado a reconocer a quienes, desde las aulas, proyectos, instituciones y acciones sociales, están dejando huella en la formación de las nuevas generaciones.

Kassandra Odette ha obtenido varios reconocimientos nacionales y estatales, entre estos en poesía, oratoria, debates, y es autora de dos propuestas de ley con el tema de las infancias e igualdad en el tema de la producción de textiles.

El objetivo del proyecto de la revista de circulación internacional es dar voz a quienes representan la nueva generación de liderazgos en México. A través de publicaciones y contenidos que, desde distintos ámbitos, trabajan por transformar su entorno con ideas innovadoras, visión crítica y compromiso con la sociedad.