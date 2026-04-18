Kermés en beneficio del Seminario San José Obrero

La parroquia de San Agustín de Hipona, en Teopisca, será sede de la kermés a beneficio del Seminario San José Obrero, ubicado en Amatenango del Valle perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Los organizadores informaron las actividades tendrán lugar este domingo 19 de abril, en las que habrá música en vivo, danzas culturales, antojitos, rifas y sorpresas, así como actividades para niños y momentos de espiritualidad.

Eventos culturales

Las actividades iniciarán a partir de las 8:00 horas, con un festival cultural de bailables a cargo de la pastoral juvenil, así como la presentación de la orquesta y coro por La Paz de San Cristóbal de Las Casas.

Participará también una saxofonista y en el cierre de las actividades la presentación de banda Sureña de la ciudad de Teopisca, por citar solo algunas de las muchas actividades que se desarrollarán.

Las celebraciones religiosas serán tres; a las 6:30 de la mañana, a las 11:00 y 13:00 horas, en la que participará José Elías Hernández, prefecto del Seminario del Curso Introductorio San José Obrero.