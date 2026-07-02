La caricatura, voz crítica del periodismo: Binxghava

En el marco del 50 aniversario del periódico Cuarto Poder, el caricaturista y periodista Alberto Binxghava Villanueva rememoró sus años en esta casa editorial, donde encontró su estilo, se formó como reportero y vivió una de las etapas más importantes del periódico. A medio siglo de la fundación del diario, destacó el legado de Conrado de la Cruz Jiménez, la influencia del medio en Chiapas y su papel en la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

Binxghava llegó al periódico en 1996, cuando buscaba una oportunidad para consolidarse como caricaturista político.

Lo que comenzó como una apuesta al mostrar sus dibujos terminó convirtiéndose en una experiencia que definiría gran parte de su trayectoria.

Hacer pensar, antes que provocar risa

Respecto a su estilo como caricaturista político, Binxghava explicó que su principal objetivo nunca ha sido generar una risa fácil, sino invitar a la reflexión.

“Mi trabajo como caricaturista es ponerte a pensar. Si te ríes, qué bueno, pero lo que procuro es que la gente reflexione sobre lo que está viendo”, señaló.

El artista consideró que la caricatura política es una forma de análisis periodístico que requiere creatividad, capacidad de síntesis y una amplia comprensión del contexto social y político.

Una escuela para el periodismo y la caricatura

Durante su estancia en el diario no sólo publicó caricaturas políticas de manera cotidiana, sino que también incursionó en el trabajo reporteril, una experiencia que consideró fundamental para su formación profesional.

A su juicio, aquellos años representaron una de las etapas más importantes en la historia del periódico.

“Fue la época de oro de Cuarto Poder. Todo lo que pasaba en Chiapas tenía que pasar por sus páginas. La gente volteaba a ver este diario para saber qué estaba ocurriendo en el estado”, recordó.

Asimismo, destacó que fue testigo de importantes transformaciones dentro de la empresa, desde el cambio de instalaciones hasta la modernización de sus procesos de impresión y distribución.

Una carrera construida a lo largo de tres décadas

Con más de 30 años dedicados a la caricatura política, Binxghava aseguró que la disciplina, la creatividad y la constancia han sido claves para mantenerse vigente.

“Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Construir un nombre dentro del periodismo es picar piedra todos los días”, expresó.

Recordó también una de las anécdotas que más satisfacción le han dejado en su carrera, cuando una de sus caricaturas provocó comentarios del entonces obispo Samuel Ruiz.

El respaldo de Conrado de la Cruz

Uno de los recuerdos más significativos de Binxghava está ligado a su primer encuentro con Conrado de la Cruz, fundador del periódico, quien le abrió las puertas cuando apenas comenzaba su carrera.

“Vio mi trabajo y me dio la oportunidad. Con el tiempo se dio cuenta de que tenía potencial y me brindó oportunidades muy importantes”, relató.

Más allá de la exigencia profesional que lo caracterizaba, el caricaturista destacó el trato cercano y respetuoso que siempre recibió.

“Siempre fue una bella persona conmigo, exigía calidad, pero me trató con mucho respeto y me dio oportunidades estupendas”, afirmó.

Un legado que persiste

A medio siglo de la fundación de Cuarto Poder, el caricaturista considera que el periódico ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia, manteniendo su influencia en el periodismo chiapaneco.

“Cuarto Poder ha mantenido vigente un prestigio y un legado. Sigue contando la vida de Chiapas, de México y del mundo como es”, sostuvo.

También reconoció el trabajo de las nuevas generaciones que actualmente forman parte del medio y destacó la incorporación de herramientas digitales y redes sociales como parte de la evolución de la comunicación.

Finalmente, envió un mensaje de felicitación en el marco del aniversario.

“Gracias a Cuarto Poder, porque mi paso por aquí me ayudó a formarme. Le tengo mucho cariño, porque fue mi casa en muchos sentidos. De algún modo, también puse un ladrillito para construir lo que hoy es este periódico”, concluyó.