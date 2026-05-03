La conservación debe ser compatible con humanos

La conservación de los bosques requiere cuidar también los procesos que se llevan a cabo en ese ecosistema, así lo indicó Diana Ahuatzin Flores, posdoctorante del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en la ponencia “Ecología del paisaje”.

“No solo se trata de conservar mucho bosque, sino también de conservar algunos de los procesos ecológicos que se lleven en esos fragmentos de bosques, identificar parches claves y conectores que pueden ser corredores con distintos ecosistemas” indicó.

Asimismo, resaltó que los desafíos de la conservación de la biodiversidad siempre están relacionados a procesos de fragmentación y pérdida del hábitat, para lo que sirve emplear la ecología del paisaje, que también toma en cuenta las actividades humanas y el cambio climático.

Llamó a construir acciones de conservación que sean compatibles con las actividades humanas que se realizan en los sitios. “Por qué no solamente podemos decirle a la gente no tales o no afectes el bosque, cuando también es algo que ellos requieren para subsistir”, dijo la investigadora.

Ahuatzin Flores advirtió que se debe tener cuidado con el conocimiento producido a través de la ecología del paisaje. “Ya que la idea de aquí es enfocarlo a la ecología y conservación, pero tiene otras aplicaciones con las que hay que tener cuidado” indicó.