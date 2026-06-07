La Encrucijada: 31 años protegida

A tres décadas y un año de su decreto como Área Natural Protegida, la Reserva de la Biósfera La Encrucijada se mantiene como uno de los ecosistemas costeros más valiosos de Chiapas y de todo el continente.

El 31 aniversario encuentra a esta reserva en un momento crucial para la conservación de sus humedales, manglares y especies emblemáticas.

De acuerdo con datos publicados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), La Encrucijada alberga los bosques de mangle rojo (Rhizophora mangle) más altos del país, con ejemplares que alcanzan hasta 35 metros de altura, lo que los convierte oficialmente en los más altos de Norteamérica y Centroamérica.

Guarderías oceánicas

En total, el área protege cuatro especies de manglar: rojo, blanco, negro y botoncillo. Estas formaciones funcionan como guarderías oceánicas, donde millones de peces y crustáceos pasan sus primeras etapas de vida.

La reserva es además un sitio clave para la anidación de tortugas marinas, en especial de la tortuga golfina, que requiere playas limpias y libres de contaminación lumínica para depositar sus huevos con éxito.

En sus ecosistemas también encuentran refugio de animales como el jaguar, el cocodrilo de río y el puma, especies que actúan como ingenieros del ecosistema al mantener el equilibrio de la fauna.

Más de 90 especies de aves habitan y se refugian en este polígono protegido, entre ellas garzas, pericos, loros, martines pescadores, pelícanos y águilas pescadoras.