La Sección 40 no será parte del paro nacional

A diferencia de sus homólogos de la Sección 7, los profesores agrupados en la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no secundarán el paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), confirmó el secretario general del organismo, Oved Balderas Tovilla.

En declaraciones recientes, el dirigente sindical subrayó que, si bien respeta las diversas tácticas de protesta del magisterio nacional, la estrategia que ha guiado los pasos de la Sección 40 se fundamenta en la gestión institucional y el acercamiento directo con las autoridades educativas.

“Siempre seré respetuoso de las diferentes formas de expresión y de lucha. Sin embargo, en nuestro caso, el camino ha sido el diálogo, el cabildeo y las reuniones institucionales. No podemos negar que esa vía nos ha dado resultados”, enfatizó Balderas Tovilla.

El líder sindical detalló que esta apuesta por la negociación ha permitido saldar una parte importante de los compromisos pendientes con los docentes de la entidad. Al asumir la dirigencia, explicó, la deuda histórica rebasaba los mil 800 millones de pesos (mdp), arrastrando rezagos de ejercicios fiscales anteriores. Actualmente, ese monto se ha logrado reducir cerca de 400 millones de pesos.

“Seguiremos trabajando día con día para cerrar ese capítulo. La cifra sigue siendo considerable, pero el avance ha sido sustancioso”, afirmó.

Entre otros logros derivados de la mejora en la relación bilateral con las autoridades, Balderas mencionó acuerdos en procesos clave como las cadenas de cambio, el incremento horario para docentes y el fortalecimiento de distintos niveles educativos.